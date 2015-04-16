"Шахтер" запретил пяти игрокам "Зари" выходить на очный матч Премьер-лиги

ФК "Шахтер" (Донецк) официально уведомил руководство ФК "Зари" (Луганск) о запрете на выход на поле в очном матче пятерых игроков, которые играют в составе "Зари" на правах аренды у донецкого клуба.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов в комментарии пресс-службе отметил: "Согласно договору аренды, игроки не имеют права играть в этой встрече без разрешения «Шахтёра», за что предусмотрены серьёзные финансовые санкции. Мы обратились к донецкому клубу с просьбой разрешить игрокам выйти на поле. В ответ к нам поступило письмо, где указано, что пятерым игрокам «Зари» запрещено выходить на поле в матче с «Шахтёром». В этот список попали: Алекандр Караваев, Максим Малышев, Руслан Малиновский, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий".

Также гендиректор добавил: "В порядке, не знаю, как это выразить, насмешки что ли, указано: голкиперы Никита Шевченко и Рустам Худжамов могут играть в этом матче. Хотя, как известно, Рустам Худжамов находится в расположении «Шахтёра» на восстановлении после травмы, а Никита Шевченко, только приступил к тренировкам, опять же, после полученной травмы. И этот факт известен главному тренеру «Шахтёра».

По мнению Рафаилова, "возможно, имеет смысл выставлять дублирующий состав или смешанный с Ю-19. К концу дня примем окончательное решение".

Игра 20-го тура Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится 18 апреля. Луганский клуб в сезоне 2014/15 свои домашние матчи проводит на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.