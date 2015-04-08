"Шахтер" и "Днепр" вышли в полуфинал Кубка Украины

В Днепропетровске и Львове завершились ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в которых "Днепр" обыграл одесский "Черноморец". а донецкий "Шахтер" - харьковский "Металлист".

Оба матча завершились со счетом 1:0.

В Днепропетровске судьбу матча решил момент на 28-й минуте. Контратака хозяев, обострилась после прострела справа, когда защитники не смогли выбить мяч подальше от ворот. Последовал прострел уже справа от Андрея Близниченко - и Евгений Шахов с метра поразил пустые ворота - 1:0. В начале второго тайма судья удалил двух игроков "Днепра" - Дмитрия Чигринского и Александра Васильева, оставив одесситов в значительном численном большинстве, но это не помешало "Днепру" уверенно довести матч до победы.

С учетом разгромной победы в первом матче на нейтральном поле в Киеве (4:0), "Днепр" выиграл двухматчевое противостояние - 5:0.

Игра на "Арене-Львов" проходила с небольшим преимуществом горняков, которые на 49-й минуте воплотили его в гол. Диего Коста по центру приблизился к штрафной, отдал пас налево Вячеславу Шевчуку, тот прострелил на дальнюю штангу и Луис Адриано отправил мяч в сетку.

Первый матч горняки выиграли со счетом 2:0, а общий итог - 3:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в полуфинал Кубка Украины вышли киевское "Динамо" и донецкий "Олимпик".

Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля в столичном Доме футбола (офис ФФУ) в 11.00.