Украинскому шашисту Иванову присвоено звание международного гроссмейстера по шашкам -100

Одновременно с обновлёнием международных рейтингов по стоклеточным шашкам Всемирной федерацией шашек FMJD было присвоено спортивное звание международного гроссмейстера по шашкам-100 Артёму Иванову.

Многократный чемпион мира и Европы среди юниоров,получил это звание по результатам выступления в международных соревнованиях, в частности, этапах Кубка мира. Удачное выступление в феврале этого года на турнире Cannes Open - 2015 во Франции, где Артём Иванов занял второе место, позволило ему выполнить все необходимые условия предусмотренные международной спортивной классификацией для присвоения этого звания.

Теперь Артём Иванов является «трёхкратным» гроссмейстером. Ещё в 2008 году ему было присвоено аналогичное звание в шашках-64, в прошлом году он стал национальным гроссмейстером и сейчас получил высшее международное звание по шашкам-100.

Артем Иванов - мастер спорта Украины с 2005 года и мастер спорта Украины международного класса (гроссмейстер) с 2014 года, международный гроссмейстер по шашкам-64 с 2008 года, международный мастер по шашкам-100 с 2006 года

Многократный победитель и призёр международных и всеукраинских юношеских чемпионатов, самый титулованный спортсмен Днепропетровской области.

Бессменный чемпион Украины 2009-2014 гг. среди мужчин по шашкам-100. Чемпион Европы (2000, 2001, 2004 гг.) по шашкам-100 среди юношей. Чемпион Европы 2003 г. по шашкам-64 среди юношей.