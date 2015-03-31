Сборная Украины упустила победу в товарищеском матче с командой Латвии

Во Львове завершился товарищеский матч сборных Украины и Латвии по футболу, в котором соперники сыграли вничью - 1:1.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время.

Украинцы имели заметное преимущество уже в самом начале игры, но сумели воплотить его в гол лишь на 35-й минуте. После подачи углового Олегом Гусевым, мяч после серии рикошетов мяч вернулся к Гусеву, тот прострелил слева, вратарь Александр Колинько отбил мяч, но прямо на ногу Андрею Ярмоленко, который в касание пробил точно.

Во втором тайме украинцы продолжали атаковать. Особенно активно проявили себя хозяева поля в концовке матча. Но, забить еще хотя бы один гол они так и не сумели.

В свою очередь, в добавленное арбитром время, латвийцы разыграли штрафной, и после навеса с фланга Артура Зюзина гол ударом головой забил Виталий Максименко.

Стоит отметить, что украинцы не удержали победу в матче, в котором имели полное преимущество.

Следующий матч сборная Украины проведет против команды Грузии, в период с 5 по 10 июня (точная дата еще не определена). Это будет товарищеская игра в рамках подготовки к матчу отборочного цикла Евро-2016 Украина - Люксембург, который состоится 14 июня.