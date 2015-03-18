«Украинские атаманы» проведут матч WSB против «Китайских драконов»

Матчевая встреча 10 тура соревнований Всемирной серии бокса пройдет в столичном Дворце спорта, сообщает пресс-служба "атаманов".

В предыдущем раунде соревнований наш будущий соперник потерпел поражение от Команды России со счетом 0:5. В то же время, «Украинские атаманы» одержали чрезвычайно яркую победу в Великобритании над «Британскими львиными сердцами» со счетом 4:1. Таким образом, по результатам предыдущих проведенных матчей «Атаманы» занимают 3-ю позицию подгруппы «А» с 17-ю очками в активе, в то время как «Драконы» разместились на 6-й позиции с 9-ю зачетными баллами.

Напомним, в первом круге соревнований «Украинские атаманы» на выезде победили «Китайских драконов» со счетом 3:2.

В ближайшем поединке в ринге мы увидим:

Весовая категория 52 кг.: Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Ху Джиангуан «Китайские драконы»

Весовая категория 60 кг.: Олег Прудкий «Украинские атаманы» - Шан Джун «Китайские драконы»

Весовая категория 69 кг.: Олег Зубенко «Украинские атаманы» - Хайшаер Таксимаимаити «Китайские драконы»

Весовая категория 81 кг.: Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Ши Гуоджун «Китайские драконы»

Весовая категория +91 кг.: Игорь Шевадзуцкий «Украинские атаманы» - Вонг Жибао «Китайские драконы»

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчевой встречи 10-го тура соревнований Всемирной серии бокса между «Украинскими атаманами» и «Китайскими драконами» 20 марта в 21:30.