"Украинские атаманы" проведут матч WSB с "Мексиканскими воинами"

В городе Агуаскальентес наша команда встретится с «Мексиканскими воинами» в рамках 8-го тура, открывающего второй круг групповых соревнований WSB, сообщает пресс-служба "атаманов".

По результатам предыдущих туров наши будущие соперники расположились на 4-й позиции подгруппы «А» с 10-ю очками в активе. В предыдущем туре соревнований мексиканская команда на выезде одолела "Британские львиные сердца" со счетом 3:2. В то время как «Украинские атаманы» занимают 3-ю позицию подгруппы с 14-ю очками. В седьмом туре WSB наша команда потерпела минимальное поражение от действующих чемпионов соревнований «Кубинских укротителей» - 2:3.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В рамках стартового тура соревнований, в столице Украины, наша команда победила «Мексиканских воинов» со счетом 4:1.

Предстоящий поединок между командами пройдет в подгруппе «С1», в рамках которого на ринг выйдут боксеры весовых категорий: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

«Впереди нашу команду ожидает две чрезвычайно важные выездные матчевые встречи, которые, по моему мнению, могут существенно повлиять на итоговую расстановку сил в нашей подгруппе. Через две недели мы будем боксировать в Англии, а уже в ближайшую субботу нас ожидает очень сложный бой в Мексике, - отметил генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк. - На сегодняшний день мы занимаем третью строчку в подгруппе, что дает нам все шансы на выход в плей-офф, поэтому в ближайших матчевых встречах приложим все усилия, чтобы сохранить и улучшить наши позиции».

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчевой встречи, которая состоится в ночь на 8 марта в 04:30 по киевскому времени.