Биатлонистка Журавок стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира
15:52, 22 февраля 2015Спорт
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Украинка заняла третье место в гонке преследования.
Юлия Журавок завоевала вторую медаль Чемпионата мира / biathlon.com.ua
На юниорском мировом первенстве по биатлону в белорусском Раубичи завершилась гонка преследования, где украинка Юлия Журавок завоевала бронзовую медаль.
Наша юная биатлонистка стартовала 8-й по итоам спринта. Они ни разу не промахнулась на огневом рубеже, поразив все 20 мишеней. Кроме того, она мощно прошла дистанцию по скорости, финишировав через 20.7 секунды после победительницы.
Чемпионкой мира в этом виде программы стала немка Мари Хайнрих (0 промахов) - 27 минут 58,3 секунды, второй финишировала Галина Вишневская (Казахстан) - 2 промаха, 15,4 секунды отставания.
Как сообщал УНИАН, ранее Журавок выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата мира.
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