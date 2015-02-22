Биатлонистка Журавок стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира

15:52, 22 февраля 2015
Спорт
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Украинка заняла третье место в гонке преследования.

Юлії Журавок не було рівних в індивідуальній гонці / biathlon.com.ua

На юниорском мировом первенстве по биатлону в белорусском Раубичи завершилась гонка преследования, где украинка Юлия Журавок завоевала бронзовую медаль.

Наша юная биатлонистка стартовала 8-й по итоам спринта. Они ни разу не промахнулась на огневом рубеже, поразив все 20 мишеней. Кроме того, она мощно прошла дистанцию по скорости, финишировав через 20.7 секунды после победительницы. 

Чемпионкой мира в этом виде программы стала немка Мари Хайнрих (0 промахов) - 27 минут 58,3 секунды, второй финишировала Галина Вишневская (Казахстан) - 2 промаха, 15,4 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, ранее Журавок выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке чемпионата мира.

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