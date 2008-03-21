На время Олимпийских игр в Китае будет открыт Украинский дом

На время проведения Олимпийских игр на территории посольства Украины в Китае будет открыт Украинский дом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

По его словам, в данное время в Посольстве осуществляются ремонтные работы и обустройство территории. В то же время, С.БУБКА отметил, что на сегодняшний день еще не принята Концепция Государственной программы “Олимпийское движение – гордость нации”.

“Сравнивая итоги выступлений наших спортсменов в 2003 и 2007 предолимпийских годах, должен констатировать, что показатели прошлого года вдвое хуже, а, следовательно, наши перспективы в Пекине выглядят намного скромнее, чем это было перед Афинами-2004», – сказал президент Национального олимпийского комитета.

С.БУБКА подчеркнул важность создания новых центров олимпийской подготовки, выведения их работы на качественно новый уровень. “Эти центры должны объединить в себе наиболее мощный спортивный потенциал – спортсменов, тренеров, научных работников, врачей и специалистов, служа как спорту высших достижений, так и воспитанию перспективного спортивного резерва”, - подчеркнул президент украинского НОК.