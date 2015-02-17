Игрок "Мотора" Бурка попал в символическую сборную тура гандбольной Лиги чемпионов

В семерке сильнейших оказался левый полусредний украинского "Мотора" (Запорожье) Сергей Бурка, сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

Полностью символическая команда выглядит так - вратарь Родриго Корралес (Висла), левый крайний Тимур Дибиров (Вардар Скопье), левый полусредний Сергей Бурка (Мотор Запорожье), разыгрывающий Микэль Хансен (ПСЖ), правый полусредний Йохан Микаэль Якобссон (Фленсбург), правый крайний Дмитрий Ковалев (Чеховские медведи), линейный: Хулен Агинагальде Акизу (Виве Кельце Таурон).

Уже в следующем, заключительном 10-м туре группового турнира Лиги друг против друга сыграют лучший полусредний Сергей Бурка из "Мотора" и Хулен Агинагальде - линейный из "Кельце".

Ранее по ходу сезона Олег Скопинцев признавался "Лучшим левым крайним", а Александр Шевелев - "Лучшим линейным" по итогам тура Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, в 9-м туре Лиги чемпионов датский "Ольборг" принимал украинский "Мотор" (Запорожье) и уступил со счетом 30:36. В заключительном 10-м туре группового этапа "Мотор" принимает "Виве Кельце" и в случае победы гарантирует себе попадание в 4-ку сильнейших команд группы и выход в следующий этап соревнований.