Убийцы боксера, победившего Кличко, осуждены на 43 года

Преступники осуждены на 43 года лишения свободы, из которых более двух третей срока - по 30 лет - они проведут в тюрьме, сообщает Вoxingscene.com.

Зимбабвийцы Паида Фиш, Крис Мойо и Самуэль Мабене совершили нападение с применением огнестрельного оружия на ресторан в Претории в сентябре 2012 года. В ходе ограбления они ранили Сандерса, который успел прикрыть своим телом дочь. На следующий день боксер скончался в больнице. Больше никто во время инцидента не пострадал.

Сандерс провел на профессиональном ринге 46 боев, в которых потерпел 4 поражения. Южноафриканец был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского союза (WBU). Он является одним из трех боксеров, победивших Владимира Кличко. В бою состоявшемся в 2003 году Сандерс нокаутировал украинца во втором раунде и завоевал чемпионский пояс WBO.