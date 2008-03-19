Завершился полуфинальный матч Кубка Украины Динамо - Металлург

В Киеве завершился второй из полуфинальных матчей Кубка Украины между командами "Динамо" и "Металлург" (Донецк). Счет 2:1 в пользу хозяев поля (Гусев 43, Алиев 89 - Косырин 56).

Напомним, что матч в Одессе, где проходил первый полуфинал Черноморец - Шахтер завершился с тем же счетом в пользу Шахтера.