Сергей Семенов признан лучшим спортсменом января в Украине

Его наставник и отец Александр Семенов стал лучшим тренером января, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Такое звание 26-летний спортсмен заслужил благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в эстонском Отепяя. В индивидуальной гонке украинец пополнил копилку сборной серебряной медалью.

Именно Сергей Семенов задал блестящий старт для наших спортсменов в новом биатлонном сезоне. В начале декабря на первом этапе Кубка мира в Остерсунде (Швеция) в индивидуальной гонке среди мужчин украинец завоевал «серебро».

На традиционной "Рождественской гонке" с коллегой по команде Валентиной Семеренко Сергей занял высшую ступеньку пьедестала почета.

Звание лучшего спортсмена месяца в Украине Сергей Семенов выигрывает впервые.