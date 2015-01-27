Украинские биатлонисты завоевали места в десятке сильнейших в гонках на ЕЮОФ

Сегодня на XII Европейском юношеском олимпийском фестивале состоялись первые соревнования по биатлону, где юные спортсмены разыграли комплект наград в спринтерских гонках, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Соревновательный день начали ребята на дистанции 7,5 км., в которой Сергей Телень показал лучший результат среди украинцев, заняв высокое 6 место.

Еще одно место в ТОП-10 лучших биатлонистов континента занял наш Богдан Цымбал. Он финишировал девятым. Владислав Кошовец показал 15-й результат, а Роман Бригадир - 56-й.

После ребят на старт вышли девушки. Украинка Анна Кривонос уверенно заняла место в пятерке лидеров. Кроме того, Оксана Сегети финишировала 20-й, Анна Сытник - 23-й, а Валерия Дмитренко заняла 39 место.

«Каждый спортсмен отработал хорошо. Некоторые были очень близки к завоеванию медалей. Жаль, что не получилось, но нас ждут следующие старты на Олимпийском фестивале. Будем смотреть. Могу сказать одно - у нас боеспособная и сильная команда», - резюмировал гонки тренер украинской юношеской сборной по биатлону на ЕЮОФ-2015 Игорь Ященко.