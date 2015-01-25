Бокс, чемпионский бой WBO International, Альварадо - Риос: видео онлайн-трансляция (трансляция окончена)

Сегодня в Денвере (штат Колорадо, США) проходит бой за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

Это третий поединок между экс-чемпионом мира в легком весе Брэндоном Риосом и экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Майком Альварадо.

Первый бой в семи раундах выиграл Риос еще в октябре 2012-го года, а шесть месяцев спустя, в апреле 2013-го, Альварадо решением судей взял реванш.