Обнародован состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Рупольдинге

Тренерский совет сборной Украины по биатлону определил состав команды на 5-й этап Кубка мира, который в среду стартует в Германии, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В связи с отъездом части спортсменов в Антхольц (Италия) для проведения сборов, команда пополнилась двумя спортсменами из числа выступавших во второй команде на Кубке IBU. Шанс попробовать свои силы в соревнованиях Кубка мира получили Надежда Белкина и Дмитрий Русинов.

Полностью состав сборной Украины в Рупольдинге выглядит так: женщины - Валентина Семеренко, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец и Надежда Белкина; мужчины - Артем Тищенко, Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков и Дмитрий Русинов.

Этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) пройдет 14-18 января.