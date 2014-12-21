"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты мадридского "Реала" обыграли аргентинский клуб "Сан-Лоренсо" в финале клубного чемпионата мира, сообщает РИА Новости.

Матч, состоявшийся в Марракеше, завершился победой "Реала" со счетом 2:0. Голы на счету Серхио Рамоса (37-я минута) и Гарета Бейла (51).

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира ФИФА состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Турнир был признан ФИФА в качестве правопреемника межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

"Реал" трижды выигрывал межконтинентальный кубок (1960, 1998, 2002), но впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира.

Для двух игроков "Реала" победа в клубном чемпионате мира стала уже второй в карьере: Криштиану Роналду выигрывал турнир в 2008 году в составе "Манчестер Юнайтед", а Тони Кроос — в 2013 году с "Баварией".