Прокопив: Киев на высоком уровне провел международный спортивный фестиваль Workout Fest-2018

В столице состоялся грандиозный фестиваль здорового образа жизни Workout Fest. На одной из лучших локаций Киева - возле Арки Дружбы народов конкурсанты боролись за звание сильнейшего атлета страны.

«Главный принцип Street Workout – свобода, тренировки когда угодно и где угодно, в том числе под открытым небом на спортивных площадках. И в нашей столице есть все условия для таких тренировок, город выделяет значительные средства на развитие спортивной инфраструктуры. А это более 520 млн. грн. на год на всю сферу спорта. Мы открываем спортивные площадки, стадионы, а также поддерживаем проведение различных соревнований в Киеве. В прошлом году мы с успехом провели «Евровидение», в мае этого года – финала Лиги чемпионов, а 28 сентября будем проводить WBC-конгресс, куда приедут боксеры со всего мира. Привлечение киевлян к спорту и здоровому образу жизни – один из наших приоритетов. Уверен, что проведение таких мероприятий, как Workout Fest-2018 поможет сделать Киев самым спортивным городом Европы», - отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Особенностью нынешнего чемпионата Workout Fest-2018 стало расширение весовых категорий дисциплины Streetlifting и добавление женской категории, а также увеличение количества участников в дисциплине Workout Freestyle. Кроме того, программа рекордов была дополнена номинациями для детей: «Подтягивание на турнике», «Отжимание на брусьях», «Отжимания от пола».

«World Street Workout and Streetlifting является первой федерацией в мире, которая начала проводить международные фестивали здорового образа жизни. Проводится работа не только по крупным городам, но и по отдаленным городкам и деревням. Федерацией было установлено уже более 1500 спортивных площадок и проведено более 2500 бесплатных лекций и семинаров. Важно не запрещать употребление, а давать альтернативу в виде спортивной активности и физического развития», - отметил Президент Федерации World Street Workout & Streetlifting, руководитель федерации Street Workout Ukraine Денис Минин.

Международный фестиваль здорового образа жизни Workout Fest проводится при поддержке мэра города Киева Виталия Кличко. По его словам, благодаря деятельности организации Street Workout более 2 миллионов человек по всему миру отказались от вредных привычек – алкоголя и табака.

Всего на чемпионате самого популярного спортивного движения Street Workout в столице встретились более 180 участников из 34 городов Украины и более 20 атлетов из 14 стран.