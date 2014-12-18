Валентина Семеренко выиграла бронзу в спринте этапа Кубка мира по биатлону

В Поклюке (Словения) завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женском спринте 3-е место заняла украинка Валентина Семеренко, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Украинка идеально отработала на огневых рубежах, не допустив ни единого промаха при стрельбе, но отстала от главных соперниц по скорости прохождения дистанции. Чешка Габриэла Соукалова опередила Семеренко на 24,7 секунды, а итальянка Доротея Виерер - всего на 6,3 секунды.

Таким образом, Семеренко завоевала первую медаль для Украины на этом этапе соревнований.

В программе этапа КМ в Поклюке также значится мужская спринтерская гонка, которая пройдет в пятницу (19 декабря), мужская и женская гонки преследования (суббота, 20 декабря) и масс-старты (воскресенье, 21 декабря).

Этап Кубка мира в Словении является последним официальным соревнованием в биатлоне в 2014-м году.