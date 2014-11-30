"Карпаты" выиграли матч УПЛ у "Говерлы"

Во Львове завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали ужгородскую "Говерлу" и выиграли со счетом 1:0.

Судьбу матча решил эпизод в середине второго тайма.

Игра на стадионе "Украина" проходила в прибизительно равной борьбе с незначительным территориальным и игровым преимуществом львовян. А единственный голевой момент в этом матче произошел на 74-й минуте, когда гол забил Владимир Костевич. Защитнику "Карпат" удался красивый удар. Мяч, чуть задев руку вратаря закарпатской команды Максима Коваля, влетел в дальний верхний угол ворот - 1:0.

В оставшееся время до конца игры львовяне контролировали ситуацию и довели матч до победы.

В двух других играх, состоявшихся в воскресенье вечером, харьковский "Металлист" на своем поле одолел луганскую "Зарю" - 4:2, а киевское "Динамо" в Полтаве разгромило "Ворсклу" - 3:0.

14-й тур УПЛ завершится в понедельник матчем "Днепр" (Днепропетровск) - "Металлург" (Донецк).