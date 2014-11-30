"Микромакс Индиан" выиграл первый этап теннисной Премьер-лиги

В Маниле (Филиппины) завершился первый этап Международной теннисной Премьер-лиги, победу в котором одержала команда "Микромакс Индиан".

В решающем матче эта команда выиграла у "ОАЭ Роялс" со счетом 28:20.

Индийцы выиграли четыре матча из пяти, проиграв только в стартовой встрече, где Кристина Младенович оказалась сильнее Аны Иванович - 6:4. В дальнейшем в миксте пара Рохан Бопана/Саня Мирза была сильнее Ненада Жимонича и Кристины Младенович - 6:3, в мужской паре Бопана и Гаэль Монфис были сильнее Жимонича и Марина Чилича - 6:4, Монфис обыграл Чилича - 6:3, а в матче "ветеранов-легенд" Фабрис Санторо был сильнее Горана Иванишевича - 6:4.

В другом матче дня хозяева соревнований "Манила Мэверикс" обыграла "Сингапур Сламмерс" со счетом 27:19. В этом матче Марк Филипусис обыграл Патрика Рафтера - 6:3, Трейт Хэй и Жо-Вилфрид Тсонга были сильнее Томаша Бердыха и Ника Киргиоса - 6:5, Кирстен Флиппкенс и Энди Маррей обыграли Серену Уильямс и Ллейтона Хьюитта - 6:1, Кирстен Флипкенс проиграла Серене Уильямс - 3:6, а Энди Маррей обыграл Ника Киргиоса - 6:5.

Таким образом, на счету команды Индии 12 очков, ОАЭ - 10, Филиппин - 7 и Сингапура - 4.

Второй этап Международной теннисной Премьер-лиги состоится 2-4 декабря в Сингапуре.