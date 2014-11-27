Лига Европы: победа "Динамо", проигрыш "Металлиста"

В Киеве и Стамбуле завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в которых киевское "Динамо" выиграло у португальского "Риу Аве" - 2:0, а турецкий "Трабзонспор" выиграл у харьковского "Металлиста" - 3:1.

Игра в Киеве предсказуемо проходила с преимуществом хозяев поля, которые реализовали свой перевес дважды. На 53-й минуте Джермейн Ленс прошел по левому флангу, финтами "раскачал" защитника Лионна и точно пробил в дальний угол - мяч после небольшого рикошета влетел в сетку. А спустя 25 минут, на 78-й, Андрей Ярмоленко с правого фланга мягко навесил на Мигеля Велозу который пробил мимо вратаря португальцев Эдерсона де Мораеса точно в угол - 2:0.

Что касается игры в Стамбуле, то харьковчане проигрывали после гола Эссаида Белкалема, но во втором тайме Владимир Гоменюк сумел сравнять счет. Тем не менее, решающим в этом матче стал удар на 86-й минуте Мехмета Экичи. А на 5-й добавленной арбитром минуте к основному времени игры Сефа Йылмаз установил окончательный счет игры - 3:1.

Таким образом, "Динамо" набрало 12 очков и досрочно вышло в плей-офф, 1/16 финала. В свою очередь, "Металлист", проиграл пятый матч подряд в групповом турнире. Команда еще перед этим туром утратила все шансы на продолжение борьбы в весенней части соревнований.

Как сообщал УНИАН, позже сегодня состоится еще один матч Лиги Европы с участием украинской команды, в котором итальянский "Интер" (Милан) примет "Днепр" (Днепропетровск).