Команда Лэня выиграла десятый матч в чемпионате НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, в ночь на четверг выиграла матч регулярного чемпионата у "Денвер Наггетс" со счетом 120:112.

Судьба матчи была решена в третьей четверти, сообщает официальный сайт лиги.

Команды на равных провели первую половину игры, обменявшись победами в четвертях с разницей в 4 очка - 34:30 и 30:34. Решающей же в игре стала победа "солнечных" в третьей 12-минутке - 29:22. В заключительном отрезке игры "Денвер" не только не смог сократить отставание в счете, но и позволил оппоненту увеличить его - 27:26. В итоге, "Финикс" выиграл матч с разницей в 8 баллов.

Алексей Лэнь провел на паркете 12 минут, за которые набрал 10 очков (4/5 попаданий бросков со средней дистанции, 2/2 реализованных штрафных), 3 подбора (1 в атаке), сделал 2 потери и получил 2 персональных замечания.

Таким образом, "Финикс" одержал 10 победу при 6 поражениях и вернулся в 8-ку сильнейших команд Западной конференции. "Санс" занимает 8-е место в таблице. Согласно регламенту чемпионата НБА по 8 команд из каждой конференции выходят в плей-офф по итогам регулярного чемпионата и вступают в борьбу за титул чемпиона лиги.

Как сообщал УНИАН, Лэнь является единственным украинским легионером в НБА сезона 2014/15.