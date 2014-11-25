"Динамо" превзошло рекорд "Шахтера" в чемпионатах Украины

Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Сначала Джермейн Ленс стал автором юбилейного 100-го гола «Динамо» в матчах с запорожским «Металлургом» в чемпионатах Украины. Спустя 38 минут, в этой игре он же забил запорожцам и 102-й гол, что позволило бело-голубым на один мяч превзойти рекордный результат «Шахтера» в поединках с «Таврией». Горняки забили крымскому клубу в истории противостояний в УПЛ 101 гол.

В свою очередь, "Динамо" забило "Таврии" 97 голов, а "Шахтер" в ворота "Металлурга" - 96.

Справедливости ради, стоит отметить, что крымский клуб после аннексии полуострова Россией не выступает в чемпионате Украины. Но, в любом случае, по итогам минувшего сезона Премьер-лиги команда должна была выбыть во второй по значимости дивизион украинского футбола. И с "Шахтером", и с "Динамо" в нынешнем сезоне "Таврия" никак не могла встретиться.