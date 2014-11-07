КДК ФФУ назначил "Говерле" 10-дневный срок для расчета с долгами перед бывшим тренером

В частности, ФК «Говерла» (Ужгород) предоставлен десятидневный срок (с момента получения решения КДК) для погашения задолженности перед бывшим главным тренером клуба Севидовым А.В. согласно решению Палаты по разрешению споров ФФУ от 27 ноября 2013 года №102/09/2013, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В противном случае, главная команда ужгородского клуба будет автоматически лишена трех турнирных очков в чемпионате Украины сезона 2014/2015 годов (согласно пункта 3.8 статьи 13 Дисциплинарных правил ФФУ).

Кроме того, за некорректные жесты и выражения в адрес арбитра во время матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины между одесским «Черноморцем» и днепродзержинской «Сталью», который состоялся 29 октября 2014 года, тренера одесской команды Г. Савку дисквалифицирован на один матч (уже отбыл наказание).

Два матча пропустит футболист «Полтавы» М. Лесной за опасное нападение на соперника, который владеет мячом, с вероятностью нанесения травмы во время матча 15-го тура чемпионата первой лиги с ахтырским «Нефтяником-Укрнафтой» 2 ноября 2014 года.

На два матча отстранен футболиста стрыйской «Скалы» Н. Кмитя, удаленного с поля за опасное нападение на соперника, который владеет мячом, с вероятностью нанесения травмы в матче 14-го тура чемпионата второй лиги с белоцерковским «Арсеналом-Киевщиной», который проходил 23 октября 2014 года.