Владимир Кличко вошел в тройку самых высокооплачиваемых боксеров планеты

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. А среди боксеров украинец и вовсе входит в ТОП-3.

Рейтинг атлетов-богачей составил журнал Forbes, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко .

За минувший год украинский чемпион заработал 28 млн. долларов, что принесло ему 25-ю позицию рейтинга. Львиную долю в копилку украинца принес гонорар от поединка с россиянином Александром Поветкиным (17,5 млн. долларов). Помимо гонораров от боев в общую сумму доходов включены и 4 млн. от спонсорских контрактов.

Возглавляет общий рейтинг спортсменов другой боксер – американец Флойд Мейвезер-младший, заработавший за минувший год 105 млн. долларов. Вторым стал звезда мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду (80 млн.), третьим - американский баскетболист Леброн Джеймс (72,3 млн.).

11-е место занимает филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, заработавший за год 41,8 млн. долларов.

Помимо Кличко, Мейвезера и Пакьяо так же в ТОП-100 самых зарабатывающих спортсменов входит мексиканец Сауль Альварес, чей доход за минувший год составил 21 млн. долларов (6-е место в общем рейтинге).

Что интересно, именно Кличко среди боксеров является лидером по доходам от спонсорских контрактов.