Обнародован состав футбольной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Литвой

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Михаил Фоменко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших матчах сборной - отборочной игре Евро-2016 против команды Люксембурга и товарищеского матча против Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. В составе команды 23 игрока. Состав сборной Украины выглядит следующимобразом: вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Никита Шевченко («Заря» Луганск); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Артем Федецкий («Днепр»); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук (все - «Динамо»), Руслан Ротань, Евгений Коноплянка (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист» Харьков), Дмитрий Хомченовский («Заря»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Денис Олейник («Витесс» Арнем, Нидерланды); нападающие - Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Динамо»). Как сообщал УНИАН, матч Люксембург - Украина состоится 15 ноября, а игра Украина - Литва 18 ноября.

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