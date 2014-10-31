В центральной паре четвертьфинала Кубка Украины сойдутся "Днепр" и "Черноморец"

Результаты жеребьевки приводит официальный сайт соревнований.

Еще одной сильной парой, где встретятся команды, выступающие в еврокубках, станет противостояние донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста".

Полностью результаты жребия выглядят так:

«Черноморец» – «Днепр»

«Металлист» – «Шахтер»

«Заря» – «Динамо»

«Ворскла» - «Олимпик»

Первые матчи ¼ финала состоится 3 декабря на полях команд, указанных первыми. Ответные игры намечены на 8 апреля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 по 30 октября состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии соревнований не было зафиксировано сенсационных результатов. Единственной неожиданностью стало то, что одесский "Черноморец" одолел "Сталь" из Днепродзержинска, выступающую в низшем дивизионе, лишь в серии пенальти.