В центральной паре четвертьфинала Кубка Украины сойдутся "Днепр" и "Черноморец"
В столичном Доме футбола завершилась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по результатам которой центральным стало противостояние днепропетровского "Днепра" и одесского "Черноморца".
Результаты жеребьевки приводит официальный сайт соревнований.
Еще одной сильной парой, где встретятся команды, выступающие в еврокубках, станет противостояние донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста".
Полностью результаты жребия выглядят так:
«Черноморец» – «Днепр»
«Металлист» – «Шахтер»
«Заря» – «Динамо»
«Ворскла» - «Олимпик»
Первые матчи ¼ финала состоится 3 декабря на полях команд, указанных первыми. Ответные игры намечены на 8 апреля 2015 года.
Как сообщал УНИАН, с 27 по 30 октября состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии соревнований не было зафиксировано сенсационных результатов. Единственной неожиданностью стало то, что одесский "Черноморец" одолел "Сталь" из Днепродзержинска, выступающую в низшем дивизионе, лишь в серии пенальти.