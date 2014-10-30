На презентации эмблемы ЧМ-2018 на карте России "появился" Крым

На это обратил внимание на своей странице в Facebook советник председателя СБУ, экс-директор Евробаскета-2015 и футбольного Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

"Обращаюсь публично в Федерацию футбола Украины и Министерство молодежи и спорта Украины немедленно подать протест и иск по поводу появления видеоматериала с презентации Официальной Эмблемы ЧМ по футболу 2018 года, в котором карта Российской Федерации подается с территорией АР Крым (Украина). Считаю необходимым предостеречь все зарубежные СМИ, картографические и геодезические организации, в частности те, которые занимаются печатанием карт, касательно ответственности за изображение карты Российской федерации с частью украинской территории".

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.