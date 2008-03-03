Протасов надеется, что подзатыльник от Динамо пойдет на пользу Днепру

Наставник днепропетровского клуба прокомментировал "позор" своей команды на глазах собственных болельщиков в матче с киевским Динамо (0:4).

"Должен сказать, что счет для нас очень тяжелый. Наверное, такого результата мы сегодня не заслужили. Нельзя сказать, что Динамо создало так уж много моментов, но было очень много необъяснимых ошибок, за которые мы поплатились. Можно сказать, что сегодня мы заплатили еще и за пребывание на первом месте на протяжении всей зимы. Не получилось у нас быть лидерами и войти во вторую часть сезона с такими же голодными глазами и с тем желанием, что было в первом круге", - отметил Протасов.

"Надеюсь, подзатыльник, который мы сегодня получили, поможет нам опустить головы и начать все сначала: борьбу за каждый мяч, добывание каждого очка. Нам нужно забыть все прошлые заслуги и начинать пахать на поле как команда, которая не может выиграть только за счет класса. Нужна обязательно и стопроцентная отдача на поле. Как тренер я беру на себя всю ответственность за результат и хотел бы обратиться к болельщикам не отворачиваться от команды. Будем вместе пытаться достичь хорошего результата в этом сезоне. Все еще в наших руках", - сказал тренер днепропетровцев.

Олег Протасов поздравил соперника с победой, но отметил , что результат матча мог сложиться совсем иначе, если бы...

"Прежде всего, хочу поздравить Динамо с победой. Они добились того, чего хотели. А разбирать игру соперника мне бы не хотелось. Думаю, мы могли сегодня закончить матч и с другим результатом. У нас были не стопроцентные, а тысячепроцентные моменты при счете 0:2, и если бы мы хотя бы один реализовали, все могло сложиться по-другому. Бывает такое, что у одной команды не получается ничего, а у другой все выходит. У Динамо, кроме голов, и моментов практически не было, а второй гол нельзя даже и моментом назвать – просто произошла ошибка поскользнувшегося игрока".

Football.ua