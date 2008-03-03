Моуринью хотят видеть в Японии

Звезда японского футбола Хидетоши Наката планирует пригласить бывшего тренера «Челси» Жозе Моуринью на пост главного тренера одной из команд, которые сыграют выставочный матч в Якогаме в июне 2008 года. В игре, которая будет посвящена охране окружающей среды, планируется также участие Стивена Джеррарда, Дидье Дрогба, Андрея Шевченко, а также Луиша Фигу, сообщает Совспорт со ссылкой на Reuters.