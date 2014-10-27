Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится 31 октября

Процедура жеребьевки пройдет в столичном Доме футбола начнется в 11.00.

Перед этим, 27-30 октября, состоятся ответные матчи 1/8 финала соревнований, в которых определятся участники четвертьфинальных матчей. В частности, сегодня, 27 октября, состоятся матчи "Шахтер" (Донецк) - "Полтава" и "Днепр" (Днепропетровск) - "Волынь" (Луцк).

Как сообщал УНИАН, согласно новой формуле соревнований, введенной с сезона 2014/15, начиная с 1/8 финала, команды проводят на каждом этапе по два матча для выявления победителя пары - дома и в гостях. Это сделано с целью насыщения календаря дополнительными матчами, в частности, из-за того что количество участников Премьер-лиги нынешнего сезона сократилось с 16 до 14, а количество матчей чемпионата, проводимых каждым коллективом, соответственно, с 30 до 26.