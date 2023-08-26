На флаге есть подписи 11 бойцов - защитников города-крепости, которые верят, что сегодня на ринге победа будет за Украиной.

Перед битвой взглядов с британским боксером Дюбуа Александр Усик развернул флаг с надписью "Крепость Бахмут. Соленая Земля. Железные люди". Напомним, где можно посмотреть трансляцию сегодняшнего боя.

Об этом сообщается в Telegram Министерства внутренних дел Украины. На этом флаге есть подписи бойцов 11 пограничного отряда и других подразделений Сил обороны Украины города-крепости Бахмут.

Поединок Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа состоится сегодня, 26 августа, в польском городе Вроцлав.

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В МВД отмечают, что недавно защитники Бахмута подарили Александру Усику уникальную икону. Пограничники Львовского отряда, в которые ранее приезжал боксер, таким образом решили вдохновить боксера на победу и отблагодарить его за поддержку.

Уникальную икону, по просьбе воинов, исполнил художник Александр Клименко. Художник изобразил на досках из-под ящика от боеприпасов Божью Матерь как оберег для нашего спортсмена. Именно из этого ящика пограничники били боеприпасами по оккупантам на Бахмутском направлении.

Таким образом бойцы поддержали Александра и в очередной раз подчеркнули, что Украина должна побеждать на всех фронтах.

Сегодня Усик проведет бой с Дюбуа - на кону пояса чемпиона мира

Как сообщал УНИАН, 10 июля Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед титульным боем на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав, который запланирован на 26 августа. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, первым отвел взгляд британец. Украинский чемпион начал в тот день свою пресс-конференцию со слов благодарности защитникам Украины, которые борются с российскими захватчиками.

На кону в поединке, который состоится сегодня, будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик.

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