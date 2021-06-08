Украинский боксер записал видеообращение к британскому чемпиону.

Украинский боксер Александр Усик во время тренировки обратился к чемпиону мира Энтони Джошуа, с которым вскоре может встретиться в ринге.

Видео опубликовал Instagram-аккаунт boxingukraineboxing.

На видео Усик прыгает на скакалке и устрашающим голосом говорит по-английски: "Привет, Энтони. Как ты?".

"Ох и Саша, любит он почудить", "Сам взгляд вселяет ужас и уважение", "Сашка раму подтянул", - комментируют видео подписчики.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвучены две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Антон Дударь