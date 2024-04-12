Ирина Галай - первая украинка, покорившая Эверест.

Украинская альпинистка Ирина Галай вместе с непальским гидом Мингма поднялась на вершину Анапурна (высота 8 091 метр), которая считается наиболее опасным восьмитысячником в мире.

Как пишет Сhampion, этот подъем стал первым восхождением украинки после начала полномасштабного вторжения.

Первые месяцы войны Галай провела в составе ТРО, поэтому свое восхождение посвятила Вооруженным силам Украины, и 60 тысячам украинок, которые служат в ВСУ.

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"Я имею с собой флаг, на нем изображен логотип организации "Arm Women Now". Я взяла этот флаг, ведь Анапурна - гора женского рода. Сложная и серьезная, считается самой опасной горой в мире. Она имеет характер, похожий на характер украинской военной женщины. Которая никогда не позволит себе ненужных людей, не даст себя легко завоевать и уничтожает всех, кто приближается с плохими намерениями", - прокомментировала она.

Она отметила, что сейчас в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что является впечатляющей цифрой даже для НАТО.

"Эти женщины - мои герои. Меня завораживает их отвага, красота, смелость и характер. Они - невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование", - говорит Галай.

Сейчас Ирина Галай спускается с горы вместе с гидом. Она стала первой украинкой, которая поднялась на 8-тысячник в этом сезоне.

Гора Аннапурна стабильно занимает первое место в рейтинге самых смертоносных вершин мира, хотя по высоте находится всего лишь на 10 месте. Уровень смертности среди альпинистов при восхождении составляет около 22% (на 2022 год). Основная причина смертности - лавины. Но в то же время - это первый восьмитысячник, на который удалось подняться человеку. Первое удачное восхождение совершил Морис Эрцог в 1950 году.

Ирина Галай покорила гору Эверест в мае 2016 года, став первой украинской женщиной, которой это удалось. В 2021 году Галай покорила вторую по высоте горную вершину Земли - К2, высота которой составляет 8 тысяч 611 метров.

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