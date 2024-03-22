Спортсменка национальной сборной Украины по прыжкам на батуте Светлана Малькова как раз готовилась к борьбе за олимпийскую лицензию.

В Николаеве вчера во время ракетного обстрела погибла мама спортсменки национальной сборной Украины по прыжкам на батуте Светланы Мальковой. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Малькова в составе национальной сборной Украины по прыжкам на батуте завтра (22 марта - УНИАН) должна была начать соревнования на Кубке мира в немецком Котбусе. Соревнования являются лицензионными к Олимпийским играм в Париже-2024. Там спортсменку застала ужасная трагическая весть: погибла ее мама, Елена Сиванич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летняя женщина работала на промышленном предприятии в Николаеве, по которому вчера вечером россияне ударили баллистической ракетой, в результате чего шесть человек пострадали, мама спортсменки погибла.

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"Сегодня (21 марта - УНІАН) российская ракета убила мою маму", - цитирует министерство слова из сообщения сестры Светланы в Instagram.

В Минмолодежспорта добавили, что первое знакомство Светланы Мальковой с прыжками на батуте началось именно в спорткомплексе этого предприятия, которое вчера стало целью россиян. Здесь проходили ее первые тренировки и начался путь в большой спорт. Малькова - чемпионка Всемирных игр-2017, серебряный призер Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.

Ракетный удар по Николаеву 21 марта - детали

21 марта российская армия нанесла по Николаеву баллистический удар с территории временно оккупированного Крыма. Ракета попала в промышленное предприятие.

В результате атаки одна женщина погибла, ранены шесть работников предприятия.

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