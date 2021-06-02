Главный тренер сборной объяснил, почему в финальную заявку попали Георгий Судаков и Артем Беседин.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал заявку команды на Евро-2020.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

Тренер подчеркнул, что на сборе пока что остаются те игроки, которые не были включены в заявку, так как до первого официального матча на турнире у тренерского штаба еще есть возможность сделать замену в составе по состоянию здоровья. По словам Шевченко, под вопросом находится участие на Евро-2020 Эдуарда Соболя.

"Все, кто находится на сборе, останутся до последней контрольной игры. Например, мы внесли в список Эдуарда Соболя, но буквально в этот же день он не совсем хорошо себя чувствовал. Он не тренируется несколько дней. Мы переговорили с врачом. Соболю нужно сделать дополнительные тесты по здоровью. Это связано не с травмой, а с общим состоянием футболиста. Он сегодня и завтра пройдет определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Надеюсь, все будет хорошо, и буквально через несколько дней после получения результатов он вернется в общую группу", - сказал Шевченко.

Шевченко также ответил на вопросы СМИ о попадании в заявку форварда "Динамо" Артема Беседина и полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, который дебютировал за сборную в матче с Бахрейном.

"Беседин выглядел очень прилично в течение сезона, сыграл важную роль в победе "Динамо" в чемпионате Украины, хорошо тренируется. Если он попал в список, следовательно, достоин этого", - сказал Шевченко.

Читайте такжеПонадрывали животы от смеха: нападающего сборной Украины партнеры отправили в "нокдаун" (видео)

Что касается Судакова, тренер подчеркнул:

"Прежде всего, мне нравятся его отношение, мобильность, движение. Судаков попал в состав, потому что выглядит хорошо. Его шанс в сборной Украины - это результат наших наблюдений за ним как тренеров".

Также Шевченко оценил готовность к турниру Андрея Ярмоленко:

"Андрей - очень важный игрок для команды. Поэтому он будет участвовать в двух товарищеских встречах. Постараемся дать ему сыграть полные матчи. Ему надо предоставить игровое время, которого не хватало в клубе. В этом плане тренерский штаб его поддерживает".

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не попали Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь