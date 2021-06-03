Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на первую победу "желто-синих" в 2021 году. В контрольном матче украинские футболисты обыграли Северную Ирландию.
Слова 44-летнего специалиста приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".
"Для нашей уверенности это была очень важная игра. Даже если это товарищеские игры, то результат тоже важен. Ребята прониклись этим, было стремление и желание победить. Нужно продолжать работать над реализацией моментов. Во втором тайме команда немного устала, где-то был брак. Но в целом мы провели неплохую игру", - считает Шевченко.
"Сценарий мы отрабатывали? Готовились к Северной Ирландии, а не к соперникам на Евро. Понимали, насколько эта команда играет вертикально. Было важно держать линию обороны и меньше поднимать крайних защитников. Пытались искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. И уже после этого делать передачи за спины в свободные зоны. В первом тайме это получалось слева. Зубков несколько раз неплохо выбегал, Ярмоленко тоже. Полузащитники свои задачи выполнили".
"Меня интересует целостность, как сегодня подготовлена команда. Рисунок игры и концовка матча - следствие нагрузок. Сейчас мы их уже практически убираем. Остался еще один спарринг, и после этого мы едем в Румынию, будем готовиться", - добавил тренер.
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Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020
- Перед чемпионатом Европы сборной Украины осталось провести еще один спарринг: против Кипра (7 июня). До этого "желто-синие" едва не проиграли Бахрейну.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне. Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка тоже из-за травм вне заявки.
- В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.
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