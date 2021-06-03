Тренер "желто-синих" не доволен реализацией команды.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на первую победу "желто-синих" в 2021 году. В контрольном матче украинские футболисты обыграли Северную Ирландию.

Слова 44-летнего специалиста приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Для нашей уверенности это была очень важная игра. Даже если это товарищеские игры, то результат тоже важен. Ребята прониклись этим, было стремление и желание победить. Нужно продолжать работать над реализацией моментов. Во втором тайме команда немного устала, где-то был брак. Но в целом мы провели неплохую игру", - считает Шевченко.

"Сценарий мы отрабатывали? Готовились к Северной Ирландии, а не к соперникам на Евро. Понимали, насколько эта команда играет вертикально. Было важно держать линию обороны и меньше поднимать крайних защитников. Пытались искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. И уже после этого делать передачи за спины в свободные зоны. В первом тайме это получалось слева. Зубков несколько раз неплохо выбегал, Ярмоленко тоже. Полузащитники свои задачи выполнили".

"Меня интересует целостность, как сегодня подготовлена команда. Рисунок игры и концовка матча - следствие нагрузок. Сейчас мы их уже практически убираем. Остался еще один спарринг, и после этого мы едем в Румынию, будем готовиться", - добавил тренер.

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Автор: Артем Будрин