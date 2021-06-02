Сергей Ребров хочет, чтобы в клубе с его мнением считались.

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал свой конфликт с руководством венгерского "Ференцвароша".

Об этом он сказал в интервью zbirna.com.

Ребров прокомментировал слова президента "Ференцвароша" Габора Кубатова, который заявил, что украинский тренер еще в феврале якобы передал через агента, что планирует покинуть клуб летом.

"У каждого, как это часто бывает, своя правда. Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел все это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…", - подчеркнул Ребров.

По словам тренера, в начале года он сказал президенту, что не согласен с некоторыми моментами в трансферной политике клуба:

"Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал еще одного новичка".

"Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу - не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы", - добавил тренер.

Ребров подчеркнул, что встреча до сих пор не состоялась. Он сказал, что уважает свой контракт, который действует еще год: "Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия".

"Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков - это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение - поставьте в известность", - подчеркнул тренер.

Также, по словам украинского специалиста, по его плану "Ференцварош" должен выйти из отпуска 8 июня, однако спортивный директор клуба сообщил игрокам и тренерам, что нужно собраться 4 июня.

Отвечая на вопрос о том, подталкивает ли "Ференцварош" Реброва к самостоятельному уходу, чтобы не платить компенсацию, тренер сказал:

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"Во-первых, об этом мы можем только догадываться, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из "Ференцвароша", мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения".

Также Ребров подчеркнул, что у него есть предложения от других клубов, но он не готов их обсуждать, пока является тренером "Ференцвароша".

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров возглавил венгерский клуб в 2018 году и выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

Кроме того, Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь