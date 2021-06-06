На новую форму сборной нанесен контур карты Украины.

Стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Особенностью формы является то, что на нее нанесен контур карты Украины.

"Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна", - отметил Павелко.

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче", - добавил он.

Лого УАФ на форме расположено в центре, а слева на груди - игровой номер. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв, а 3 июня победила Северную Ирландию. Впереди - контрольный матч против Кипра (7 июня).

1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

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Автор: Антон Дударь