Определились полуфинальные пары.

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии, Риге, проходит чемпионат мира по хоккею-2021.

16 команд соревнуются за звание лучшей на планете. Сборная Финляндии защищает статус чемпиона мира. Все матчи чемпионата в Латвии проходят на стадионе "Арена Рига", а также в Олимпийском спортивном центре.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.

Групповой этап. Итоговое положение команд:

Группа А: ОКР - 17 очков, Швейцария - 15, Чехия - 13, Словакия - 12, Швеция - 10, Дания - 9, Великобритания - 4, Беларусь - 4

Группа В: США - 18 очков, Финляндия - 17, Германия - 12, Канада - 10, Казахстан - 10, Латвия - 9, Норвегия - 8, Италия - 0

Групповой этап

21.05.2021

Россия – Чехия - 4:3

Беларусь – Словакия - 2:5

Германия – Италия - 9:4

Канада – Латвия - 0:2

22.05.2021

Дания - Швеция - 4:3

Норвегия - Германия - 1:5

Великобритания - Россия - 1:7

Финляндия - США - 2:1

Чехия - Швейцария - 2:5

Латвия - Казахстан - 2:3 Б

23.05.2021

Норвегия - Италия - 4:1

Великобритания - Словакия - 1:2

Швеция - Беларусь - 0:1

Казахстан - Финляндия - 2:1 Б

Дания - Швейцария - 0:1

Канада - США - 1:5

24.05.2021

Словакия - Россия - 3:1

Латвия - Италия - 3:0

Чехия - Беларусь - 3:2 ОТ

Германия - Канада - 3:1

25.05.2021

Великобритания - Дания - 2:3 ОТ

США - Казахстан - 3:0

Швейцария - Швеция - 0:7

Финляндия - Норвегия - 5:2

26.05.2021

Россия - Дания - 3:0

Казахстан - Германия - 3:2

Беларусь - Великобритания - 3:4

Канада - Норвегия - 4:2

27.05.2021

Швейцария - Словакия - 8:1

США - Латвия - 4:2

Швеция - Чехия - 2:4

Финляндия - Италия - 3:0

28.05.2021

Швеция - Великобритания - 4:1

Казахстан - Канада - 2:4

Дания - Беларусь - 5:2

Латвия - Норвегия - 3:4 Б

29.05.2021

Чехия - Великобритания - 6:1

Италия - Казахстан - 3:11

Швейцария - Россия - 1:4

Норвегия - США - 1:2

Словакия - Дания - 2:0

Германия - Финляндия - 1:2

30.05.2021

Беларусь - Швейцария - 0:6

Италия - Канада - 1:7

Швеция - Словакия - 3:1

Финляндия - Латвия - 3:2 ОТ

31.05.2021

Чехия - Дания - 2:1 Б

США - Германия - 2:0

Россия - Швеция - 3:2 Б

Норвегия - Казахстан - 3:1

01.06.2021

Швейцария - Великобритания - 6:3

Канада - Финляндия - 2:3 Б

Словакия - Чехия - 3:7

Италия - США - 2:4

Россия - Беларусь - 6:0

Германия - Латвия - 2:1

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 финала (16.15 и 20.15)

Россия - Канада - 1:2 ОТ

Швейцария - Германия - 2:3 Б

США - Словакия - 6:1

Финляндия - Чехия - 1:0

1/2 финала

5 июня

14:15. США - Канада

18:15. Финляндия - Германия

Матч за третье место

6 июня. 15:15

Финал

6 июня. 20:15

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Автор: Артем Будрин