С 21 мая по 6 июня в столице Латвии, Риге, проходит чемпионат мира по хоккею-2021.
16 команд соревнуются за звание лучшей на планете. Сборная Финляндии защищает статус чемпиона мира. Все матчи чемпионата в Латвии проходят на стадионе "Арена Рига", а также в Олимпийском спортивном центре.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.
Групповой этап. Итоговое положение команд:
Группа А: ОКР - 17 очков, Швейцария - 15, Чехия - 13, Словакия - 12, Швеция - 10, Дания - 9, Великобритания - 4, Беларусь - 4
Группа В: США - 18 очков, Финляндия - 17, Германия - 12, Канада - 10, Казахстан - 10, Латвия - 9, Норвегия - 8, Италия - 0
Групповой этап
21.05.2021
Россия – Чехия - 4:3
Беларусь – Словакия - 2:5
Германия – Италия - 9:4
Канада – Латвия - 0:2
22.05.2021
Дания - Швеция - 4:3
Норвегия - Германия - 1:5
Великобритания - Россия - 1:7
Финляндия - США - 2:1
Чехия - Швейцария - 2:5
Латвия - Казахстан - 2:3 Б
23.05.2021
Норвегия - Италия - 4:1
Великобритания - Словакия - 1:2
Швеция - Беларусь - 0:1
Казахстан - Финляндия - 2:1 Б
Дания - Швейцария - 0:1
Канада - США - 1:5
24.05.2021
Словакия - Россия - 3:1
Латвия - Италия - 3:0
Чехия - Беларусь - 3:2 ОТ
Германия - Канада - 3:1
25.05.2021
Великобритания - Дания - 2:3 ОТ
США - Казахстан - 3:0
Швейцария - Швеция - 0:7
Финляндия - Норвегия - 5:2
26.05.2021
Россия - Дания - 3:0
Казахстан - Германия - 3:2
Беларусь - Великобритания - 3:4
Канада - Норвегия - 4:2
27.05.2021
Швейцария - Словакия - 8:1
США - Латвия - 4:2
Швеция - Чехия - 2:4
Финляндия - Италия - 3:0
28.05.2021
Швеция - Великобритания - 4:1
Казахстан - Канада - 2:4
Дания - Беларусь - 5:2
Латвия - Норвегия - 3:4 Б
29.05.2021
Чехия - Великобритания - 6:1
Италия - Казахстан - 3:11
Швейцария - Россия - 1:4
Норвегия - США - 1:2
Словакия - Дания - 2:0
Германия - Финляндия - 1:2
30.05.2021
Беларусь - Швейцария - 0:6
Италия - Канада - 1:7
Швеция - Словакия - 3:1
Финляндия - Латвия - 3:2 ОТ
31.05.2021
Чехия - Дания - 2:1 Б
США - Германия - 2:0
Россия - Швеция - 3:2 Б
Норвегия - Казахстан - 3:1
01.06.2021
Швейцария - Великобритания - 6:3
Канада - Финляндия - 2:3 Б
Словакия - Чехия - 3:7
Италия - США - 2:4
Россия - Беларусь - 6:0
Германия - Латвия - 2:1
ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала (16.15 и 20.15)
Россия - Канада - 1:2 ОТ
Швейцария - Германия - 2:3 Б
США - Словакия - 6:1
Финляндия - Чехия - 1:0
1/2 финала
5 июня
14:15. США - Канада
18:15. Финляндия - Германия
Матч за третье место
6 июня. 15:15
Финал
6 июня. 20:15
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