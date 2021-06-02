Анна Реброва поделилась фото с отдыха в Турции.

Супруга главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва Анна поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в Турции.

Анна Реброва похвасталась фигурой, опубликовав в Instagram фото в купальнике салатового цвета.

"Слияние с природой", - подписала один из снимков девушка.

Подписчики засыпали Анну комплиментами:

"Огонь", "Фотомодель", "Иметь такую фигуру мамочке с двумя детьми - это большой труд", "Идеальная", "Фигура - мечта".

Сергей и Анна Ребровы поженились в 2016 году. Для экс-игрока "Динамо" это второй брак. Пара воспитывает двух сыновей: пятилетнего Никиту и трехлетнего Александра.

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Автор: Антон Дударь