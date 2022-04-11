Невероятная золотая медаль Паралимпийских Игр – символ победы – остается в Украине у Сергея Емельянова!

Более 1 млн общего результата – так завершился благотворительный аукцион с главным лотом – золотой олимпийской медалью – от телеведущей Соломии Витвицкой и паралимпийского чемпиона Сергея Емельянова, который больше недели проходил на официальной странице телезвезды в Фейсбуке.

Невероятным победителем в активных торгах стала компания WhiteBIT со ставкой в ​​900 тысяч гривен (около 30 000 у.е.). Это одна из самых больших криптобирж в Европе, работает в 150 странах мира и сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины. Настоящие патриоты Украины, с которыми сумма сбора превысила ожидания!

WhiteBIT обошли в торгах представителя японского аукционного дома – Kenji Kito.

Владимир Носов, СЕО WhiteBit решил вернуть золотую медаль обладателю – Паралимпийцу Сергею Емельянову, и теперь она всегда будет напоминать о великой победе!

"Паралимпийцы — пример силы духа, воли к жизни и победе. Эти черты сейчас демонстрирует украинская нация. Нам было важно поддержать благотворительную инициативу", – сказали в компании.

Поздравляем победителя Сергея Емельянова. За его доброе дело это двойная награда!

Всего собрано 1 млн. 83 тысячи гривен. 900 тысяч гривен за лот. 80 тысяч взносом перечислены в фонд Ти не Один.

Самая большая ставка составила 4000 у.е. (78 000 грн). Эту сумму на фонд Ти не Один 1+1 media перечислил Игорь Осташ, Посол Украины в Ливане. Денежные средства собрали на благотворительном концерте "От Бейрута до Киева". Благодарим и передадим фото медали с автографом Сергея и подарок от Соломии Витвицкой лично!

На карту Соломии для сбора поступило еще 80 тысяч гривен взносов. На Paypal – 820 долларов

Благотворительная цель достигнута, и мы поможем укомплектовать 25 дшв и 30 механизированную бригады! Нашим защитникам приобретем и передадим все необходимое - бронежилеты, тепловизоры и другое. О результатах отчитаемся.

"Спасибо от сердца всем, кто помогал, делился информацией, привлекал друзей, перечислял взносы, а также Сергею Емельянову – он снова награжден золотой медалью за доброе сердце! Владимиру Носову – нашему победителю, меценату! Игорю Осташу. Всем, кто помогает Украине и ВСУ – спасибо! Мы обязательно победим!", – поделилась своими впечатлениями Соломия Витвицкая.

Золотая медаль Сергея Емельянова стала символом победы для всех нас. Ее выдающийся спортсмен завоевал на Паралимпийских играх в Японии два года назад в соревнованиях по параканоэ. Он завоевал "золото" на байдарке на 200 метров с поразительным результатом 40.355 секунды! И обошел тогда спортсмена из России Леонида Крылова. Знаковая медаль! Заряженная принести удачу и победу!

Аукцион завершен и каждый желающий может поддержать единый сбор благотворительного фонда Ты не Один – сделав свой вклад.