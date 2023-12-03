Вероника Мирошниченко родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье.

Теннисистка с российским паспортом Вероника Мирошниченко поддержала Украину после победы в парном разряде на турнире в Мексике. Свой пост она опубликовала на украинском языке.

"Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим рейтингом. Дальше будем работать и двигаться только вперед с новыми силами. Слава Украине", - написала российская теннисистка.

Добавим, что 26-летняя Вероника Мирошниченко родилась в Москве, однако все свое детство провела со своими украинскими родственниками в Запорожье. В 11 лет она переехала в США. В прошлом месяце Мирошниченко заявила, что мечтает сменить гражданство на украинское.

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"Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – отметила теннисистка.

Отношение россиян и украинцев друг к другу

Россияне лучше относятся к украинцам, чем украинцы - к россиянам. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Киевского международного института социологии и "Левада-центра".

Так, хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо — 43%, 9% — не определились.

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