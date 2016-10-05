Порошенко заявляет, что в победах украинских паралимпийцев на Рио-2016 есть важное политическое измерение

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в победах украинских паралимпийцев на Рио-2016 есть важный политический аспект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с олимпийцами и паралимпийцами – участниками Рио-2016 сегодня в Киеве.

«В победах паралимпийцев есть очень важное политическое измерение, ведь в результате российской агрессии мы потеряли Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов-спортсменов в Крыму», - отметил Порошенко.

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Однако, отметил президент, благодаря усилиям Национального комитета спорта инвалидов и федераций подготовка спортсменов паралимпийской сборной оказалась на должном уровне.

Как сообщал УНИАН, паралимпийская сборная Украины на Играх в Рио-де-Жанейро в командном зачете заняла третье место. Украинские паралимпийцы завоевали 117 медалей - 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых.