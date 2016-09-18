Украинские пловцы трижды за день победили на Паралимпиады - всего 41 золотая медаль

В Рио-де-Жанейро завершился очередной день соревнований по плаванию в рамках Паралимпиады, где украинские спортсмены завоевали три золотые награды, сообщаетт официальный сайт соревнований.

Победы на счету Елизаветы Мережко, Максима Вераксы и Анны Стеценко.

В женском заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем (категория S6) лучший результата показала Елизавета Мережко, которая опередила свою соотечественницу Викторию Савцову и Элли Робинсон из Великобритании.

В мужском заплыве на 50 метров вольным стилем (категория S12) победу одержал Максим Веракса. На финише он оказался быстрее Дмитрия Салея (Азербайджан) и своего соотечетсвенника Ильи Яременко.

А в женском заплыве на 100 метров на спине (категория S13) первенствовала Анна Стеценко. Второе место на счету Эбби Кейн из Великобритании, третье - Катя Дедекинд из Австралии.

Также на золото претендовала и украинская мужская эстафетная команда в последнем финале плавательной программы соревнований - 4Х100 комплексным плаванием. Но, четверка в составе Юрий Божинский, Денис Дубров, Максим Крипак и Евгений Богодайко финишировала н 2-м месте, уступив квартету из Китая 1,45 секунды. Тройку призеров замкнула команда Бразилии.

На данный момент на счету сборной Украины 117 наград - 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро завершится в воскресенье, 18 сентября.