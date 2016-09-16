Пловец Бойко принес сборной Украины 35-е золото Паралимпиады

В Рио-де-Жанейро завершилась программа 8-го соревновательного дня Паралимпиады, где 35-ю золотую медаль Украине принес пловец Геннадий Бойко, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец одержал победу на дистанции 50 метров брассом (категория S1).

Бойко преодолел дистанция за 1 минуту 00.85 секунды. Вторым с огромным отставанием финишировал Франческо Беттелла из Италии (1:12.49). Тройку призеров замкнул еще один украинец Антон Кол (1:15.42).

Таким образом, за три дня до окончания Паралимпиады, сборная Украины завоевала уже 92 медали. На счету наших спортсменов 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых наград. Команда по-прежнему занимает 3-е место в медальном зачете, отставая только от Китая (84-66-41, 191) и Великобритании (49-28-31, 108). Сборную США мы опережаем в таблице на 5 золотых наград.