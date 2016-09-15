Паралимпиада в Рио: украинцы уверенно удерживают третье место в медальном зачете

Поитогам седьмого соревновательного дня, в медальном зачете украинских спортсменов уже 81 награда. Наши паралимпийцы завоевали 31 золотую, 23 серебряных и 27 бронзовых медалей.

На первом месте находится сборная Китая (75-58-39), а второе место занимает Великобритания (43-24-28).

Читайте такжеЛегкоатлетка Зубковская завоевала 27-е золото Паралимпиады для Украины

Ближайшим преследователем Украины в медальном зачете является сборная США.

В ночь на четверг украинцы завоевали четыре золота. Егор Дементьев победил в мужской гонке на время в велоспорт-треке. Сергей Клипперт оказался сильнейшим в плавании на дистанции 100 метров на спине, а Анна Стеценко - на дистанции 50 метров вольным стилем. Третью золотую медаль в плавании Украине в этот день принесла эстафетная команда 4х100 метров вольным стилем - Денис Дубров, Максим Крипак, Богдан Гриненко и Клипперт.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил наших спортсменов, отметив имена триумфаторов.

«Искренне поздравляю наших паралимпийцев, которые борются за медали в седьмой день соревнований в Рио! Анна Стеценко, Денис Дубров, Крипак Максим, Богдан Гриненко, Сергей Клипперт, Егор Дементьев получают «золото». Мария Лафина, Ярина Матло приносят Украине серебряные награды. Зоя Евсей, Александр Мащенко, Алексей Денисюк борются "бронзу". Украинцы уверенно идут третьими в общем зачете! Спасибо за крепость духа и фантастическую волю к победе!», – говорится в сообщении главы государства.

Как сообщал УНИАН, ранее в соревнованиях по стрельбе и плаванию сборная Украины завоевала четыре золотые медали.