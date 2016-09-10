Украинка Соловьева выиграла восьмое золото сборной на Паралимпиаде в пауэрлифтинге

В Рио-де-Жанейро начался третий день соревнований Паралимпиады-2016 где в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 50 кг. золото завоевала украинка Лидия Соловьева, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка подняла штангу весом 107 кг., установив свой личный рекорд.

Украинка опередила египтянку Рехаб Ахмед (104 килограмма) и занявшую третье место китаянку Ти Линь Пьон Данг (102 килограмма).

Также сегодня уже прошли соревнования по толканию ядра у женщин, в категории F20, где украинка Анастасия Мысник завоевала серебро.

Таким образом, на счету нашей команды на данный момент 28 наград - 8 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей.