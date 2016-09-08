Легкоатлет Данилюк принес первую награду Украине на Паралимпиаде - бронза в толкании ядра

В Рио-де-Жанейро завершились легкоатлетические соревнования по толканию ядра в рамках Паралимпийских игр, где первую награду в копилку сборной Украины принес Роман Данилюк, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец завоевал бронзовую медаль в категории F12 (вторая из трех категорий незрячих спортсменов).

Данилюк толкнул снаряд на 15,94 метра, показав лучший персональный результат сезона. Победу в секторе одержал испанец Ким Лопес Гонсалес (16,44), серебро у Самана Пакбаза из Ирана (15,98).

Роман Данилюк представляет Кременчуг.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.