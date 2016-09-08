Легкоатлет Данилюк принес первую награду Украине на Паралимпиаде - бронза в толкании ядра
17:59, 08 сентября 2016Рио-2016
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Украинец показал лучший персональный результат в сезоне, чего хватило для завоевания 3-го места.
Данилюк завоевал бронзу на Паралимпиаде в Рио / pplus.in.ua
В Рио-де-Жанейро завершились легкоатлетические соревнования по толканию ядра в рамках Паралимпийских игр, где первую награду в копилку сборной Украины принес Роман Данилюк, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец завоевал бронзовую медаль в категории F12 (вторая из трех категорий незрячих спортсменов).
Данилюк толкнул снаряд на 15,94 метра, показав лучший персональный результат сезона. Победу в секторе одержал испанец Ким Лопес Гонсалес (16,44), серебро у Самана Пакбаза из Ирана (15,98).
Роман Данилюк представляет Кременчуг.
Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.
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