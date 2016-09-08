Пронесли флаг в знак солидарности с российскими паралимпийцами - председатель Паралимпийского комитета Беларуси

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель пояснил демонстрацию флага РФ на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро солидарностью со спортсменами России, сообщает БЕЛТА.

"Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации", - сообщил Олег Шепель.

Читайте такжеУстановлена личность белоруса, пронесшего флаг России на открытии Паралимпиады 7 августа Россия была отстранена от участия в Паралимпийских играх из-за обвинений в массовом использовании допинга.

Как сообщал УНИАН, белорусские атлеты пронесли флаг России на церемонии открытия Паралимпиады, которая состоялась в ночь на четверг на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.